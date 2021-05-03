Çad'da güvenlik gerekçesiyle belirli saatler arasında getirilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
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Çad'da güvenlik gerekçesiyle belirli saatler arasında getirilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Çad'da güvenlik gerekçesiyle belirli saatler arasında getirilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Çad'da, Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun cephede öldürülmesinin ardından 20 Nisan'da güvenlik gerekçesiyle 18.00-05.00 arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Çad'da, Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun cephede öldürülmesinin ardından 20 Nisan'da güvenlik gerekçesiyle 18.00-05.00 arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü General Azem Bermandoa Agouna, yaptığı açıklamada, güvenlik risklerinin ortadan kalkması üzerine pazar günü itibarıyla sokağa çıkma yasağı uygulamasının sona erdiğini belirtti.

Sözcü Agouna, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun 19 Nisan'da ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralanarak hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby başkanlığındaki Askeri Geçiş Konseyi, 20 Nisan'da ülkenin yönetimini devralmıştı.

Görev süresinin 18 ay olduğunu açıklayan Konsey, parlamento ve hükümeti feshetmiş, geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.

Ülkede 14 günlük yas ilan edilirken, hava ve kara sınırları ikinci emre kadar kapatılmış, 18.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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