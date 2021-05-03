Çad'da geçiş hükümeti kuruldu

Çad'da Devlet Başkanı Idriss Deby Itno'nun ölmesinin ardından yönetime el koyan askeri geçiş konseyinin atadığı Başbakan Albert Pahimi Padacke geçiş hükümetini kurdu.

Çad'da Devlet Başkanı Idriss Deby Itno'nun ölmesinin ardından yönetime el koyan askeri geçiş konseyinin atadığı Başbakan Albert Pahimi Padacke geçiş hükümetini kurdu.

Orta Afrika ülkesi Çad'ın Devlet Başkanı Idriss Deby Itno'nun hayatını kaybetmesinin ardından 37 yaşındaki oğlu General Mahamat Idriss Deby Itno liderliğindeki bir askeri geçiş konseyi geçici olarak yönetime el koymuştu. Çad ordusu, askeri geçiş konseyinin atadığı Albert Pahimi Padacke başkanlığında yeni bir geçiş hükümeti kurulduğunu duyurdu. Ordu tarafından bugün yapılan açıklamada, 40 bakan ve yardımcılarının atandığı belirtildi.

Muhalefet lideri Saleh Kebzabo yeni geçiş hükümeti tanıdığını açıklarken, diğer muhalefet liderleri askeri konseyin kurumsal bir darbe yaptığını ve sivil bir başkan atanana kadar memnun olmayacaklarını duyurdu.

Çad ordusu 19 Nisan'da Devlet Başkanı Idriss Deby Itno'nun cephedeki çatışmalar sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Hükümet ve parlamentonun feshedildiği ülkede ordu, geçiş döneminin ardından demokratik seçimlerin yapılacağını duyurmuştu. Çad ordusu tarafından 26 Nisan'da yapılan açıklamada, 2016-2018 yılları arasında Çad Başbakanı olarak görev yapan Albert Pahimi Padacke'nin geçici hükümetin başbakanı seçildiği belirtilmişti. - ÇAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı