Çad'da çöken madende ölü sayısı 52'ye yükseldi

Çad'da çöken madende ölü sayısı 52'ye yükseldi

Çad'da yasadışı işletilen bir altın madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

27.09.2019 23:39
Çad'da çöken madende ölü sayısı 52'ye yükseldi

Çad'da yasadışı işletilen bir altın madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.


Afrika ülkelerinden Çad'ın Tibesti bölgesindeki Kouri Bougoudi'deki altın madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'dan 52'ye yükseldi. Göçükte 21'i ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı.


Madende meydana gelen heyelanın göçüğe neden olduğu açıklanmıştı. - ÇAD

Kaynak: İHA
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