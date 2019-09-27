Çad'da çöken madende ölü sayısı 52'ye yükseldi
Çad'da yasadışı işletilen bir altın madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
Çad'da yasadışı işletilen bir altın madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
Afrika ülkelerinden Çad'ın Tibesti bölgesindeki Kouri Bougoudi'deki altın madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'dan 52'ye yükseldi. Göçükte 21'i ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı.
Madende meydana gelen heyelanın göçüğe neden olduğu açıklanmıştı. - ÇAD