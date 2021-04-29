Çad'da ayrılıkçılar orduya ait helikopteri düşürdüklerini öne sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çad'da ayrılıkçılar orduya ait helikopteri düşürdüklerini öne sürdü

Çad'da ayrılıkçılar orduya ait helikopteri düşürdüklerini öne sürdü
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Çad'da orduyla çatışan Çad Değişim ve Birlik Cephesi (FACT) adlı grup, orduya ait helikopteri düşürdüklerini iddia etti.

Çad'da orduyla çatışan Çad Değişim ve Birlik Cephesi (FACT) adlı grup, orduya ait helikopteri düşürdüklerini iddia etti.

FACT yazılı açıklamasında, "orduya karşı başlatılan mücadelenin devam ettiğini ve çatışmaların sona ermediğini" belirterek "FACT'nin hava savunması sayesinde orduya ait bir helikopterin düşürüldüğünü" ifade etti.

Açıklamada ayrıca, ülkenin batısında yer alan Nokou bölgesinin kontrolünün FACT'a geçtiği ileri sürüldü.

Çad hükümeti iddialara henüz cevap vermedi.

Ülkenin kuzeyinde güvenlik güçleriyle ayrılıkçı grup arasındaki çatışmalar 27 Nisan'da başlamıştı. Ordu, komşu ülke Nijer'e sığınan ayrılıkçılara karşı etkin savunma için bölgeye takviye göndermişti.

Çad'daki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun ülkenin kuzeyinde FACT'a karşı düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin başına getirilmişti.

Çad'da iktidarı ele geçiren Konsey, görev süresinin 18 ay olduğunu açıklamış, parlamento ve hükümeti feshetmişti. Konsey, 27 Nisan'da eski Başbakan Pahimi Padacke Albert'i geçiş dönemi başbakanı olarak atamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği adamı pompalı tüfekle vurdu
Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği adamı pompalı tüfekle vurdu
Eşini rahatsız eden adamı pompalı tüfekle vurdu
Eşini rahatsız eden adamı pompalı tüfekle vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Muslera Mesut Özil Ali Tandoğan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çad'da ayrılıkçılar orduya ait helikopteri düşürdüklerini öne sürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 18:00:55. #1.15#

title