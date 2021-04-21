Çad Cumhurbaşkanı Deby'nin ölümü, Boko Haram'la mücadelede büyük bir boşluk yaratacak
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Çad Cumhurbaşkanı Deby'nin ölümü, Boko Haram'la mücadelede büyük bir boşluk yaratacak

Çad Cumhurbaşkanı Deby'nin ölümü, Boko Haram'la mücadelede büyük bir boşluk yaratacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby'nin ölümünün, terör örgütü Boko Haram ile mücadelede kesinlikle büyük bir boşluk yaratacağını söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby'nin ölümünün, terör örgütü Boko Haram ile mücadelede kesinlikle büyük bir boşluk yaratacağını söyledi.

Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı açıklamaya göre, Buhari, mevkidaşı Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetmesini derin üzüntü ve şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Derby'nin Boko Haram teröristlerine karşı mücadelede çok aktif bir rol oynadığını ifade eden Buhari, Deby'nin ölümünün, terör örgütü Boko Haram ile mücadelede kesinlikle büyük bir boşluk yaratacağını kaydetti.

Buhari, Çad halkı ve ülkede yeni atanan lidere başsağlığını dilerken, teröristleri yenmek için daha fazla iş birliği çağrısında bulundu.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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