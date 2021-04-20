Çad Cumhurbaşkanı Debi çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çad Cumhurbaşkanı Debi çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı Debi çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Çad ordusu yetkilileri, Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, cephe hattında çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çad ordusu yetkilileri, Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, cephe hattında çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Orta Afrika'da ülkesi Çad'ın Cumhurbaşkanı İdriss Debi Itno (68) cephe hattında yaralanarak hayatını kaybetti. Çad ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Başkan İdriss Debi Itno hayatını kaybetti. Debi'nin ölümünü duyurmamız büyük bir acı" denildi. 1990 yılından bu yana ülkeyi yöneten Debi, 11 Nisan'da yapılan seçimlerde 6'ncı kez aday olmuş ve yüzde 79,32'lik bir oy oranıyla seçimin galibi olmuştu.Çad Cumhurbaşkanı Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.


- Çad

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti
Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çad Cumhurbaşkanı Debi çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:30:20. #1.16#

title