Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı General Deby, Nijer'de temaslarda bulundu

Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı General Muhammed İdris Deby, Nijer'e çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı General Muhammed İdris Deby, Nijer'e çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Başkent Niamey'de Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou tarafından karşılanan Deby, daha sonra Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüştü.

Deby, ikili görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dostluğumuzu hatırlatmak ve Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun ölümünün ardından desteğini bizden esirgemeyen Bazum'a teşekkür etmek için Nijer'e geldim." ifadesini kullandı.

Çad'daki siyasi krizin ardından ilk defa resmi ziyaret kapsamında yurt dışına çıkan Başkan Deby daha sonra, G5 Sahel Gücü bünyesinde Nijer'in Tera kentinde görev yapan Çadlı askerleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı grup Çad'da Değişim ve Uyum Cephesine (FACT) karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan'da öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım