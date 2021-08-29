Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: "Komşu ve dost Sudan'dan destek bekliyoruz"
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Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: "Komşu ve dost Sudan'dan destek bekliyoruz"

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Çad Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Muhammed İdris Deby, geçiş sürecindeki ülkesinin, komşu ve dost ülke Sudan'ın desteğini beklediğini belirtti.

Çad Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Muhammed İdris Deby, geçiş sürecindeki ülkesinin, komşu ve dost ülke Sudan'ın desteğini beklediğini belirtti.

Sudan Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, başkent Hartum'daki Cumhuriyet Sarayı'nda Çad AGK Başkanı Deby ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Burhan, Sudan ve Çad arasındaki iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesinde eski Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun da önemli rol oynadığını dile getirdi.

Burhan, iki ülke halkının yararına birçok iş birliğinin konusunun ve etkinleştirilmesi gereken anlaşmanın olduğuna işaret ederek, "İki ülke arasında büyük bir ortak çalışma başlattık ve bunu geliştirmeliyiz." dedi.

AGK Başkanı Deby ise iki ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukları ve sorunları aşacak siyasi iradeye sahip olduklarını altını çizerek, "Ülkemiz bir geçiş döneminde, komşu ve dost Sudan'dan destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ortak güçlerin deneyiminin bir model olduğunu belirten ve bu deneyimin geliştirilmesi için çağrıda bulunan Deby, sınır güvenliği, terörle mücadele ve sınır ötesi güvenlik ihlalleriyle mücadele alanında Afrika Birliği ile entegrasyonun, uyumlu çabaların ve ortak iş birliğinin önemini vurguladı.

Deby, Itno'nun öldürülmesinin ardından yaşanan kriz sırasında Sudan'ın Çad'a sağladığı büyük desteği överek, "Sudan, Çad'ı destekleyen ilk ülkedir. Bu, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının gücünü teyit ediyor." diye konuştu.

İki ülkenin geçiş dönemlerinde iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Deby, Sudan ile Çad'ın güvenliğini ve istikrarını pekiştirmek için çalışmaları yoğunlaştıracaklarını sözlerine ekledi.

Çad'daki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin başına getirilmişti.

Çad'da iktidarı ele geçiren Konsey, görev süresinin 18 ay olduğunu açıklamış, parlamento ve hükümeti feshetmişti.

Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: 'Komşu ve dost Sudan'dan destek bekliyoruz'
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: 'Komşu ve dost Sudan'dan destek bekliyoruz'
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: 'Komşu ve dost Sudan'dan destek bekliyoruz'
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: 'Komşu ve dost Sudan'dan destek bekliyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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