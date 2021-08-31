CACABEY MEYDANI TARİHİ GECELERİNDEN BİRİNİ YAŞADI!

BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: SARAYDAN HALK MÜZİĞİ ÇIKMAZ, SARAYDAN SÖZ ÇIKMAZ. SAZ VE SÖZ EZİLENLERİN TÜRKÜSÜDÜR!

BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: SARAYDAN HALK MÜZİĞİ ÇIKMAZ, SARAYDAN SÖZ ÇIKMAZ. SAZ VE SÖZ EZİLENLERİN TÜRKÜSÜDÜR! MUSA EROĞLU: ANADOLU'NUN ÇIĞLIĞI BİNLEREC YILDIR SES VERMEYE DEVAM EDŞİYOR VE ADECEK! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen Musa Eroğlu ve 3Alp Konseriyle Cacabey Meydanı tarihi gecelerinden birini yaşadı. Grup 3Alp ve Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında verdiği konserde Cacabey Meydanı doldu taştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Belediyemiz tarafından organize edilen programda, Musa Eroğlu ve 3 Alp'in seslendirdiği türkülerle Kırşehirliler doyasıya eğlendi. Cacabey Meydanı'ndaki konsere Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanımız Selehattin Ekicioglu, Milletvekilimiz Dr. Metin İlhan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 3Alp'e plaketlerini Vali İbrahim Akın verirken, sonrasında sahne alan Musa Eroğlu'na plaketini ise Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu ile milletvekilimiz Dr. Metin ilhan takdim etti. Plaket sunumunda konuşan Milletvekillimiz Dr. Metin İlhan, şunları ifade etti: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıl dönümünü mükemmel bir şekilde büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bir zafer ancak bu şekilde kutlanabilirdi. Bugün büyük üstadımız Musa Eroğlu aramızda ve ona ödül verebileceğim hiç aklımızdan geçmezdi, geçemezdi ama büyük bir onur ve gurur duyuyorum kendisine teşekkür ediyorum ağzına yüreğine sağlık. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu ise konuşmasında şunları ifade etti: "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız hepimize kutlu olsun. Bugün gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin 99 yıl önceki önemli aşamalarından birisi ve bu Cumhuriyeti biz de Atamızdan aldığımız gibi gelecek kuşaklara sağ salim teslim edeceğiz. Sevgili Musa Eroğlu'na bizlerle birlikte olduğu için çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 15-20 yıl önce spor salonunda kendilerini dinlemiştik. Bugün Kırşehirli hemşehrilerimizle birlikte dinlemenin ve onun yanında olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir gün evvel Sevgili Musa Eroğlu İstanbul'da Serçeşme etkinliklerinde İstanbul'da konser verdi ve bugün de bizlerle. Kendisi hiç yorulmadan halkımızla buluşuyor, o nedenle de bir kez daha tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum bizi kırmayıp geldiği için. Bu coğrafya Anadolu coğrafyası; Musa Eroğlu'lar, Neşet Ertaş'lar, Muharrem Ertaş'lar, Çekiç Ali'ler, Yunus Emreler, Pir Sultan'lar yetiştirmeye devam edecek. Çünkü saraydan halk müziği çıkmaz saraydan söz çıkmaz saz ve söz ezilenlerin türküsüdür. Kim eziliyorsa onların türküsü olur, onların isyanı olur sazlarıyla sözleriyle, ama hiç kimseyi kırmazlar sadece eleştirilerini yaparlar. Eleştiri yapmaya bu coğrafya devam edecek ve hep birlikte bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye'de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olan tek iliz. Biz bunu fazlasıyla hak ediyoruz, Anadolu fazlasıyla hak ediyor. Eğer Anadolu olmasaydı özellikle Anadolu'nun merkezinde Kırşehir olmasaydı Türk Halk Müziği olmayacaktı, Bozlaklar olmayacaktı. Hacıbektaş anma etkinliklerinde Berlin Senfoni Orkestrası geldi, hem Kırşehir'de hem Hacıbektaş'ta dinleme fırsatı buldum. İşte bozlağımızın Türkülerimizin ezgilerimizin Türkiye'den Avrupa'ya, Avrupa'dan Dünyaya herkese dinletmeye devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Sevgili Musa Eroğlu'na çok teşekkür ediyorum ve bundan sonrada görmek istiyoruz. Başkanımız Ekicioğlu'dan sonra söz alan Musa Eroğlu ise şunları ifade etti: Büyük ozan Neşet Ertaş'ın görselini içeren plaketi aldığım için çok teşekkür ediyorum. Bugün bir köşede bir boşluk vardı, onu da doldurmuş olduk. Bundan sonra da daha güzel günler diliyorum ve daha güzel bozlaklar dinleyeceğiz. Şünkü Sayın Başkan bir şey söyledi kaçırmayın; Neşet Ertaş'ları, Hacı Taşan'ları, Muharrem Ertaş'ları… Bakın Japonya'da Muharrem Usta birinci geldi, ne için birinci geldi biliyor musunuz? Anadolu'nun çığlığı olarak! Daha orijinal bir şey söyleyeyim Hattuşaş'ta yapılan ön Hititler kazılarında artık bilim öyle ileriye gitti ki oradaki 3. 800 sene evvel çalınan müzik bozlak. Bu bile bizleer birçok şey anlatıyor.

Kaynak: Habermetre