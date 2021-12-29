Cacabey Gençlik Merkezi'ndeki kurslarda 620 öğrenci geleceğe hazırlanıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, Cacabey Gençlik Merkezi bünyesinde açılan 26 kursta 620 öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi.

Şahin, AA muhabirine, Kovid-19 sürecindeki kontrollü normalleşme döneminde gençlerin geleceğe hazırlanması için merkez ve ilçelerde kurs faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Cacabey Gençlik Merkezi'nde 26 kursta öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayan Şahin, okçuluk, stranç, Arapça, Kur'an-ı Kerim, halk oyunu, piyano, hat, tezhip, İngilizce, bilgisayar, diksiyon, bağlama, gitar, rölyef, izcilik, akıl ve zeka oyunları ile şan derslerinin de aralarında olduğu kurslara 620 öğrencinin katıldığını, işaret dili, model uçak ve kaligrafi kursları için kayıtların devam ettiğini dile getirdi.

Üniversite sınavlarına ve KPSS'ye hazırlık kursları da planladıklarını anlatan Şahin, mesleki yeterlilikle ilgili kursların da açılacağını kaydetti.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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