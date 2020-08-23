Çabuk yorulmanın nedeni kalp yetmezliği olabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çabuk yorulmanın nedeni kalp yetmezliği olabilir

NEFES darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetler genellikle solunum yolu hastalıkları ile ilişkilendirilirken kalp hastalıkları gözardı edilebiliyor.

Çabuk yorulmanın nedeni kalp yetmezliği olabilir
23.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:54
NEFES darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetler genellikle solunum yolu hastalıkları ile ilişkilendirilirken kalp hastalıkları gözardı edilebiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun "Kalp yetmezliği genellikle altta yatan başka hastalıklar sonucu gelişir. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülen kalp yetmezliğine ilerleyen yaşla beraber daha sık rastlanır. En sık karşılaştığımız belirtiler; nefes darlığı, çabuk yorulma, halsizlik, ödem, iştahsızlık, öksürük, karında şişlik, çarpıntı, bayılma olarak sayılabilir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp yetmezliğinin altında başka hastalıklar olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Boztosun, kalbin vücudun ihtiyacı olan kanı pompalayamaması durumuna kalp yetmezliği denildiğini belirterek "Bu durum kalbin yeterince kasılamaması sonucu gelişebileceği gibi kalp kasının yeterince genişleyememesi nedeniyle de meydana gelebilir. Her iki durum da doku ve organların oksijenlenememesi yani beslenememesi ile sonuçlanır" dedi.

"DİYABET, HİPERTANSİYON, ANEMİ RİSKİ ARTIRIYOR"

Kalp yetmezliğinin altında başta hipertansiyon olmak üzere birçok hastalığın yattığına değinen Prof. Dr. Boztosun sözlerine şöyle devam etti: "Kalp yetmezliği genellikle altta yatan başka hastalıklar sonucu gelişir. Bu hastalıklar arasında; kalp damar hastalığı, kalp krizi, kalp kapak hastalığı, ritim bozukluğu, hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp kası iltihabı (miyokardit), akciğer hastalıkları, obezite ve hatta kansızlık (anemi) bulunur. Kalp yetmezliği gelişmesinde genetik nedenler de önemli rol oynar. Örneğin ailesinde kalp yetmezliği öyküsü olan insanlarda kalp yetmezliği gelişmesi riski daha yüksektir. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülen kalp yetmezliğine ilerleyen yaşla beraber daha sık rastlanır. Kalp yetmezliği 65 yaş üstü bireylerde en yaygın hastaneye yatış nedenlerinden birisidir. Fakat genetik veya doğumsal kalp hastalıklarına bağlı gelişen kalp yetmezliklerinde hayatın erken evrelerinde de kalp yetmezliği semptomları gelişebilir."

"ÖDEMLE BİRLİKTE BU BELİRTİLERE DİKKAT

Prof. Dr. Boztosun, kalp yetmezliğinin erken evrelerinde kalp ve dolaşım sisteminin hastalığın üstesinden gelebilmek için birtakım değişikliklere gittiğine işaret ederek, belirtileri şu şekilde açıkladı: Mesela kalp normalden daha geniş hale gelir, nabız artar ve kan damarları daralır. Ne yazık ki bu çabalar bir süre sonra hastalığın daha ağır hale gelmesine neden olur. Sonuç olarak kalp kaotik ve ölümcül bir döngünün içerisine girmiş olur. Ancak ciddi bir sağlık problemi olan kalp yetmezliğinde erken tanı ile hem yaşam beklentisi hem de hayat kalitesi arttırılabilir. Kalp yetmezliğinin belirtileri hastalığın şiddeti ile orantılı olarak artar. En sık karşılaştığımız belirtiler; nefes darlığı, çabuk yorulma, halsizlik, ödem, iştahsızlık, öksürük, karında şişlik, çarpıntı, bayılma olarak sayılabilir. Kalp yetmezliğinde görülen ödem kalbe giren ve çıkan kanın yavaşlamasına bağlı olarak bu kanın vücudun farklı bölgelerinde birikmesi sonucu oluşur. Bu durum bacak ve ayak bilekleri ile karında şişlik ve hatta akciğerlerde sıvı birikmesi olarak karşımıza çıkabilir. Ancak tek ödem nedeninin kalp yetmezliği olmadığı; böbrek, karaciğer, tiroit hastalıklarında ve hatta beslenme bozukluklarında dahi ödem gelişebileceği akılda tutulmalı.

"SPOR ESNASINDAKİ ŞİKAYETLERİ CİDDİYE ALIN"

Kalp yetmezliği evrelemesi yapılırken hastanın şikayetlerinin göz önünde bulundurulduğunu belirten Prof. Dr. Boztosun, şu bilgileri verdi: Mesela egzersiz ile gelişen şikayetleri olan bireyler henüz hastalığın erken evrelerinde olup, istirahatte dahi semptomları olan hastaların ileri evre kalp yetmezliği olduğu söylenebilir. İleri evre kalp yetmezliği olan bireylerin hem hastaneye yatış sıklığı hem de ölüm riskleri daha yüksektir. Kalp yetmezliği tanısı konulabilmesi için kişinin hekim tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekir. Kalp yetmezliği belirtileri nedeniyle kliniğe başvuran hastanın ayrıntılı hikayesi ve fizik muayenesi yapılır. Genellikle ekokardiyografi (EKO) dediğimiz kalbin ultrasonografik olarak değerlendirilmesi sonucu kesin tanı konulur. Ekokardiyografi ile kalp yapısı ve fonksiyonları değerlendirilebilir. Ayrıca bu yöntem ile kalp yetmezliği dışında benzer şikayetlere neden olabilecek durumlar da araştırılabilir.

"TEDAVİ EDİLMEZSE ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR"

Prof. Dr. Boztosun, tedaviye yönelik ise şu değerlendirmede bulundu: Tanı alan hastaların ivedi ile tedavi edilmesi gerekir. Tedavideki amaç doku hasarının önüne geçmek ve kalp yetmezliği belirtilerini ortadan kaldırmaktır. Tedavinin ilk basamağını altta yatan nedenlerin ortadan kaldırılması ile yaşam şekli değişikliği oluşturur. Bu bağlamda hastaların tuz alımlarını kısıtlamaları, düzenli egzersiz yapmaları, sigara ve alkolden uzak durmaları, kilo kontrolü yapmaları tavsiye edilir. Kalp yetmezliği hastalarının durumları ve altta yatan nedenleri göz önünde bulundurularak ilaç veya cerrahi tedavi seçenekleri düşünülebilir. Kalp yetmezliği tedavi edilmediği takdirde ölümcül ritim bozuklukları, akciğer ödemi, böbrek ve karaciğer bozuklukları ve hatta ölüm ile sonuçlanabilir.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu 3. Sayfa
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı Spor
Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu 3. Sayfa
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı Magazin
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi Dünya
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda kayıplara karıştı
Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda kayıplara karıştı
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı' haberlerini yalanladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı" haberlerini yalanladı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Muharrem İnce Angela Merkel Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Sertab Erener Burak Özçivit Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Ronald Koeman Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Dereli Ankara Giresun Futbolcu
Şu an buradasınız: Çabuk yorulmanın nedeni kalp yetmezliği olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 11:55:44. #1.14#
title