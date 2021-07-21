Çabuk fark edildi, hemen söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çamlık alanda başlayan yangın kısa sürede fark edilince ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çamlık alanda başlayan yangın kısa sürede fark edilince ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Aynı yerde bir gün öncede yangın çıktığı öğrenildi.

Yangın, Sultaniye Kaplıcaları arkasındaki çamlık alanda çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına Köyceğiz Orman İşletmesine bağlı orman yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra Fethiye'de konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Zamanında müdahale ile yangın, yarım saat saatlik çalışma sonucunda söndürülürken, yaklaşık 1 dönümlük alanın yandığı öğrenildi.

Öte yandan aynı bölgede dün de yangın çıktığı öğrenilirken, aynı noktada bir gün ara ile çıkan yangın kafalarda soru işareti bıraktı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı