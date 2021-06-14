ÇABES'ten Play-off başarısı
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ÇABES'ten Play-off başarısı

ÇABES'ten Play-off başarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yalova'da tek devre usulü ile oynanan 3. Lig müsabakalarında 5 maç oynayan Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (ÇABES), namağlup olarak gruptan 1. çıkarak Play-offlarda mücadele edecek.

Yalova'da tek devre usulü ile oynanan 3. Lig müsabakalarında 5 maç oynayan Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (ÇABES), namağlup olarak gruptan 1. çıkarak Play-offlarda mücadele edecek.

Samsun-Çarşamba temsilcisi Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü 3.Lig B Grubu'nda rakiplerini farklı skorlarla yenmeyi bildi. Oynanan 5 maçta ÇABES, namağlup bir şekilde tamamlamasıyla birlikte, bir üst lige çıkmak için Play-off oynamaya hak kazandı.

14 Haziran tarihi itibarıyla başlayacak olan Play-offlara morali yüksek bir şekilde çıkacak olan ÇABES Başkanı Kerim Deniz, "Kupayı Çarşamba'ya getirmeye kararlıyız" dedi. - SAMSUN

ÇABES'ten Play-off başarısı
ÇABES'ten Play-off başarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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