ÇABES evinde mağlup oldu
Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'inde mücadele eden Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü(ÇABES), evinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 78-70 mağlup oldu.
HATAY (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'inde mücadele eden Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü(ÇABES), evinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 78-70 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk periyodunda her iki takım da karşılıklı basketler bulurken, ÇABES son dakikalardaki atışlarında sayıyı bulamayınca ilk periyot 18-14 Hatay Büyükşehir Belediyespor üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci periyodunda Hatay Büyükşehir Belediyespor, ÇABES karşısında pota altında daha etkili olunca maçın ilk yarısı 10 sayı farkla 38-28 Hatay Büyükşehir Belediyespor üstünlüğüyle sona erdi.
Üçüncü periyot 57-48 Hatay Büyükşehir Belediyespor üstünlüğü ile sona erdi. ÇABES'in son periyottaki çabası yeterli olmadı ve karşılaşma 78-70 Hatay Büyükşehir Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı.
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AA / Yaşar Karaman - Spor Haberleri