Cabbar Başkan öğrencilerle hasbihal edip hediyelerini takdim etti

20.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:39

Derste olan öğrencileri dersliklerinde ziyaret edip hasbihalde bulunan Cabbar Başkan ayrıca Ankara'da bulunan bir hayırseverimizin de hediyelerini öğrencilere takdim etti.

Develi'nin ve milletimizin geleceği olan gençlerin eğitimlerini çok önemsediğini belirten Cabbar Başkan "Develimiz gerek bürokrasisi gerekse hayırseverleriyle eğitime büyük önem vermektedir. Hayırsever hemşerilerimiz yaptırdıkları okul ve öğrencilerimize verdikleri destekle, bizler de üzerimize düşen her türlü sorumlulukla sizlerin daha güzel eğitim alması için var gücümüzle gayret göstereceğiz. Sizlerden de bu duyarlılıkla derslerinize daha çok çalışmanızı ve öğretmenlerinizin sözünden çıkmamanızı önemli istiyorum. Hepinize başarılar diliyor, hayırsever hemşerimize de teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler