Çabasız Şıklık… Feraceler

Tesettür giyimin boyutu ve çizgileri günden güne kendi kararlarımız doğrultusunda değişebiliyor. Hal böyle olunca örtünme konusunda siz de kendi kararınızı kendiniz verir oluyorsunuz. Eğer tek parça ve bütün bir örtünme tercih edecekseniz tam burada feraceler devreye giriyor.

Genelde siyah renkte olsa da koyu lacivert ve siyaha kaçan koyu bordo feraceler de çok sıklıkla tercih edilebiliyor. Fazla renkli feraceler bulmak biraz zor. Zaten bu şekilde tasarımlar da amacından sapmış oluyor. Ancak kendi zevkiniz ve isteğiniz doğrultusunda ferace bulmak hiçte zor değil.

FERACELER NASIL KOMBİNLENMELİ

Muhafazakâr giyimin en dikkat çeken ve tercih edilen parçalarından feraceler sizi zahmetsiz ancak bir o kadar da derli toplu bir şıklığa davet ediyor. Feraceler artık eskisi gibi tek düze tasarımlara sahip değil, çok renkli olmasa da farklı desen ve modellere sahip ancak yine örtme görevini başarıyla yerine getiren feraceler mevcut. Ölçülü giyim sektörü kadınların bu isteklerine kulak vermiş ve özellikle son yıllarda ferace bulmak oldukça kolay. Üstelik sizi alt ve üst grup giyiminde de kurtardığı için oldukça pratik. Ayakkabı olarak giyeceğini şık veya spor bir postal ya da takacağınız eşarp havanızı tamamen değiştirir. Özellikle tafta ve keten şallarla oldukça şık duran feraceler her ortama ayak uydurmak için birebir.

RAHAT VE ŞIK

Feraceler size zahmetsiz bir şıklığın yeni anahtarını sunuyor. Feraceler özelikle tüm vücudu sardığı için içinize giydiğiniz kıyafetlerin sonuç olarak bir önemi kalmıyor. İçinizde ister en şık kıyafetleriniz giyili olsun isterseniz de spor günlük bir tercih yapmış olun. Siz her hâlükârda zaten şık ve zarif görünüyor olacaksanız.

BÜYÜK BEDEN FERACELER ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Büyük bedenler için feraceler adeta bir kurtarıcı. Örtmek ve gizlemek istediğiniz tüm fazlalıkları kapatmak için uzun ve koyu renkli bir kıyafetten daha doğru ne olabilir Tabi bu noktada Feraceler devreye giriyor. Vücudunuzda arka plana almak istediğiniz bölgeleri feraceler yardımıyla gizlemek oldukça kolay. Muhafazakâr giyimi tercih eden kadınlar zaten oldukça bol giyinmeyi tercih etmiş oluyorlar. Ancak feraceler size aynı zamanda ferahlık ve hareket kabiliyeti sunuyor.

HEM SPOR HEM ŞIK

Feraceler size ister spor isterseniz de şık bir görünüm imkânı tanıyor. Kombinizi tamamladığınız parçaya göre ve feracenizin kumaşına göre oldukça değişkenlik gösteren bu durum tamamen sizin ellerinizde. Şalınızın kumaşı rengi ve duruşu genel görünümünüzde oldukça değişkenliğe sebep olacaktır. Örneğin daha spor görünümlü bir şal tercih ederseniz çok daha casual bir görüntü elde edersiniz. Ancak ipek ya da daha parlak kumaşlarla ise şıklığınızı sergilemiş olursunuz. Bu noktada seçim siz ait.

AKSESUARLARLA DESTEKLEYİN

Şıklığın tamamlayıcısı çantalardır. Feracelerinizi büyük çantalarla tamamlamak yerine daha minimal çantalar kullanmak çok daha etkili. Zaten feraceniz iri ve tek bir kumaş olacak. Bu durumda tek ve küçük; renkli, sayılabilecek bir çanta her zaman daha etkili olacaktır. Ve tabii ki takılar… Takılar her zaman şık bir görüntünün anahtarıdır. Çok iri ya da büyük olmamak şartıyla takı kullanmaktan çekinmemenizi tavsiye ediyoruz. İri takılardan kaçınmanızı tavsiye etmemizin sebebi ise çantalar ile aynı. Zaten tek ve iri parça bir üste büyük takılar takmak biraz zıt kaçabilir. Renk dengesinin öneminden çıkmayıp kombinlerinizi ayarlamak ve takılarınızı kullanmak oldukça aklı selim bir karar olacaktır.

YAZ AYLARINDA DA FERACE KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Ferace kullanmanın bir mevsimi var sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Özellikle sıcak ve bunaltıcı yaz aylarında ferace giymek sizi çok rahat ettirebilir. Tabii bu noktada feracenin kumaşı da oldukça önem arz ediyor. Daha ince ama içinizi göstermeyecek kumaşlar sizi rahat ettirip hem de kavurucu güneş ışınlarıyla aranıza mesafe koyacaktır. Bu ince feraceleri bulmak artık çok kolay. İnternette artık bir tık uzağınıza olan feraceleri çeşit çeşit hallerde bulmak çok kolay.