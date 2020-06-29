Cabadak, "Yeni Başarılar İçin Çalışacağız"
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Cabadak, "Yeni Başarılar İçin Çalışacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, Baş Antrenör Ceyhun Cabadak ile sözleşme yeniledi.

Cabadak,
29.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:58

Kurulduğumuz günden itibaren basketbol takımımızın baş antrenörlüğü görevini yürüten ve 2017-2018 sezonunda play off oynayarak camiamıza lige çıktığımız ilk yılda şampiyonluk sevinci yaşatan Ceyhun Cabadak ile sözleşmemizi yeniledik. Cabadak, 2020-2021 sezonunda da takımımızın başında yer alacak.

Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak da, kendisine duyulan güven dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimine teşekkür ederken, "Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs dolayısıyla 2019-2020 sezonu mevcut haliyle tescil edilmişti. Bunun üzerine yeni sezon yapılanmasına gidildi. Kulübümüz, takımı yine bize teslim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan'a ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Takımımız lige renk katacak, ortaya koyacağı mücadele ile play off un bir parçası olacak. Bu hedefler doğrultusunda seçeceğimiz oyuncu grubunu da her maçta Manisa şehrine ve kulübüne yakışan mücadeleyi sahaya koyacak karakterlerden belirleyeceğiz. Kulübümüzü, daha büyük başarılara ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Göktuğ Dilbazer, 1. Yardımcı Antrenör Oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımızda yardımcı antrenörlük görevlerinde değişikliğe gidildi. Geride kaldığımız sezon 1. Yardımcı Antrenörlük görevini yürüten Levent Demirci'nin takımdan ayrılmasının ardından, takımımızın geçen sezon 2. Yardımcı Antrenörlük görevini yerine getiren Göktuğ Dilbazer yeni sezonda 1. Yardımcı Antrenör olarak parkeye çıkacak.

Kaynak: Bültenler

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