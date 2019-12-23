Cabadak, "Oyuncularım, Çok İyi Mücadele Etti"

23.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:19

TBL 12'nci haftasında deplasmanda Semt 77 Yalovaspor ile karşılaşan dev adamlarımız, karşılaşmadan 75-80'lik skorla galip ayrıldı.

Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan takımımız, istikrarlı oyununun karşılığını aldı. Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak da karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Hafta içi Alican Güney'in yaşadığı sakatlık sonucu karşılaşmaya eksik kadro ile çıktıklarını aktaran Cabadak, "Önemli bir oyuncumuz eksik olarak Yalova'ya geldik. Özellikle kısa rotasyonunda sadece 4 oyuncumuzu kullanabildik. Bazı oyuncularımızı oyun sırasında dinlendirme fırsatı bulamadık, maç sonunda bu durumdan kaynaklanan yorgunluğa bağlı bir fiziksel düşüş yaşadık. Burak Can Dilmaç ve Özgür Şahin'in de sakatlıkları olmasına rağmen oynayarak takıma katkı yaptılar. Oyuncularımın tümünün ortaya koyduğu bu mücadeleden gurur duyuyorum. Umarım bunu önümüzdeki maçlara da taşıyabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler