Cabadak, "Gemlik'ten Kazanarak Dönmek İstiyoruz"

01.11.2019 17:05

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak, müsabakadan galibiyetle ayrılmak için en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 4'ncü hafta mücadelesinde 2 Kasım Cumartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımımız, deplasmanda Gemlik Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde dev adamlarımız, Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdü. Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak da karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir deplasmana gideceklerinin altını çizen Cabadak, "Gemlik, bu ligin yeni takımlarından biri. Buna karşın, bence ligin tehlikeli takımlarından. Kendi sahasında agresif ve sert oynayan bir takım. İkinci deplasmanımıza gidiyoruz. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıp ilk deplasman galibiyetimizi almak istiyoruz" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, ligde oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti.

Kaynak: Bültenler