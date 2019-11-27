Cabadak, "en iyi sonuçları almayı hedefliyoruz"

27.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:31

Ligin önemli ekiplerinden Petkimspor ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak da karşılaşmaya ilişkin görüşlerini açıkladı. Cabadak, "Bu hafta deplasmanda Petkim takımıyla oynayacağız. Petkimspor, ligin güçlü ekiplerindenve derin bir kadroya sahip. Kendi sahalarında oynadıkları sert oyunla, şu ana kadar kendi sahalarında onları yenen bir takım yok. Biz en iyi şekilde karşılaşmaya hazırlanıp, full enerjiyle oynamak istiyoruz. 3 maçlık zorlu bir süreç var önümüzde. Bu maçlardan en iyi sonuçları almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler