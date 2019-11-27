Cabadak, "en iyi sonuçları almayı hedefliyoruz"
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Cabadak, "en iyi sonuçları almayı hedefliyoruz"

TBL 8'nci hafta müsabakasında deplasmanda Petkimspor ile karşılaşacak olan dev adamlarımız hazırlıklarını sürdürürken, Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak, karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

27.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:31
Cabadak,

Ligin önemli ekiplerinden ile karşılaşacak olan Basketbol takımımız, Muradiye Salonu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Baş Antrenörümüz Cabadak da karşılaşmaya ilişkin görüşlerini açıkladı. Cabadak, "Bu hafta deplasmanda Petkim takımıyla oynayacağız. Petkimspor, ligin güçlü ekiplerindenve derin bir kadroya sahip. Kendi sahalarında oynadıkları sert oyunla, şu ana kadar kendi sahalarında onları yenen bir takım yok. Biz en iyi şekilde karşılaşmaya hazırlanıp, full enerjiyle oynamak istiyoruz. 3 maçlık zorlu bir süreç var önümüzde. Bu maçlardan en iyi sonuçları almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
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