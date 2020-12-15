CAATSA Yasası nedir? CAATSA ne demek?
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CAATSA Yasası nedir? CAATSA ne demek?

15.12.2020 08:20 | Son Güncelleme: 15.12.2020 08:27
CAATSA Yasası nedir? CAATSA ne demek?

ABD, Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle uygulayacağını açıkladığı CAATSA yaptırımlarını duyurdu. Peki, CAATSA Yasası nedir? CAATSA ne demek?

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. Gelişme sonrasıCAATSA Yasası nedir ve CAATSA ne demek konuları merak edildi.

CAATSA YASASI NEDİR?

Trump'ın, Kongre'nin baskısıyla 2017'de imzaladığı yasa, esas olarak Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale girişimi, Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemesine karşı Obama döneminde getirilen yaptırımların güvence altına alınması amacını taşıyor.

2 Ağustos 2017'de resmen yürürlüğe giren CAATSA yasası, ABD'nin ulusal güvenliğine "tehdit" olarak değerlendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore'ye karşı yaptırımların alınmasını öngörüyor.

Yasanın 231. maddesine göre, Rusya ile savunma ve istihbarat alanlarında çalışan kişilere karşı da yaptırım getirilebiliyor.

Bu yaptırımlar, Rusya Federasyonu için veya onun adına çalışan kişilerle bilerek "önemli işlem" yapan gerçek ve tüzel kişiler için de geçerli olabiliyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini alması, "önemli işlem" kategorisinde değerlendiriliyor ve yaptırım öngörülüyor.

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