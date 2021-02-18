C9 Perkz: Jankos'un bu yıldan sonra NA'e gitmek istediğini biliyorum
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C9 Perkz: Jankos'un bu yıldan sonra NA'e gitmek istediğini biliyorum

18.02.2021 00:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:46
C9 Perkz: Jankos'un bu yıldan sonra NA'e gitmek istediğini biliyorum

Jankos, eski League of Legends takım arkadaşlarından birine göre, LEC'nin en iyi ormancılarından biri daha da batıya doğru bir hamle yapmayı düşünüyor olabilir.

Dün gece IWillDominate'in podcast'i The Crackdown'da konuk oyuncu olarak yer alan Perkz , G2 ormancısı Jankos'un bu yıldan sonra Kuzey Amerika'da rekabet etmek istediğini söyledi.

Ormancı, G2 ile dört LEC şampiyonası ve bir Sezon Ortası Turnuvası kazandı. Kağıt üzerinde, Jankos organizasyon için yakalanması zor dünya şampiyonası kazanma amacıyla Rekkles'in satın alınmasından sonra şimdiye kadar toplanan en güçlü G2 serilerinden birinin parçası.

Profesyonel kariyerine 2013 yılında başlayan ve League'in en uzun süreli profesyonellerinden biri olan Jankos. Dünya Şampiyonası'nı kazanıp kazanmadığına bakılmaksızın, rekabetçi kariyerini sona erdirme olasılığı mantıklı olabilir. Oyuncu daha önce bir podcaste daha fazla dikkat çekme ve en yüksek seviyede rekabet etme arzusu azaldığında LCS'ye potansiyel bir geçiş yapma niyetiyle ilgili konuşmuştu.

LEC daha rekabetçi bölgelerden biri olmaya devam ediyor. LCS maaşlarının yüksek olduğuda biliniyor.

Bir zamanlar Jankos'u " şimdiye kadarki en sevdiği takım arkadaşı " olarak nitelendiren Perkz için ilerde bir yeniden birleşme olabilir. C9, 2021 LCS mevsiminin ilk birkaç haftasında mükemmeldi. Blaber ile şimdiden MVP ödüllü bir ormancıya sahip, ancak en baskın NA takımları bile uluslararası sahnede yetersiz sonuçlar aldı.

NA, 2020'de takımlarından hiçbirinin gruptan çıkamadığı Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi başka bir kötü gösteri yapmamalı.

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Kaynak: Playerbros

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