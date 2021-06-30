C2FO, kurumsal şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tedarikçilerini destekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

C2FO, kurumsal şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tedarikçilerini destekliyor

C2FO, kurumsal şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tedarikçilerini destekliyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Tedarik zinciri finansmanı alanında faaliyet gösteren global finansal teknoloji şirketi C2FO'nun dünyada ve Türkiye'de büyük ölçekli kurumsal şirketler için kurduğu uçtan uca dijital Erken Ödeme Platformu sayesinde dev firmalar, sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde KOBİ...

Tedarik zinciri finansmanı alanında faaliyet gösteren global finansal teknoloji şirketi C2FO'nun dünyada ve Türkiye'de büyük ölçekli kurumsal şirketler için kurduğu uçtan uca dijital Erken Ödeme Platformu sayesinde dev firmalar, sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde KOBİ tedarikçilerini destekleyebiliyor.

C2FO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen C2FO Türkiye Ülke Direktörü Serden Keçecioğlu, şirketin yenilikçi bakış açısıyla dünyanın ve Türkiye'nin büyük ölçekli kurumsal şirketlerinin, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda KOBİ tedarikçilerini nasıl desteklediklerine ilişkin bilgi verdi.

Keçecioğlu, C2FO'nun uçtan uca dijital modelinde büyük ölçekli kurumsal firmaların, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda binlerce tedarikçiyi niteliklerine ve ihtiyaçlarına göre gruplara ayırıp her gruba farklı stratejilerle yaklaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminde geleneksel tedarik zinciri finansmanı modeli, büyük ölçekli alıcılarla büyük ölçekli tedarikçiler arasında sıkışıyor ve KOBİ'lere ulaşamıyor. C2FO'nun uçtan uca dijital modelinde ise KOBİ'ler ihtiyaç duydukları anda, ihtiyaç duydukları kadar alacağı erken tahsil ediyor, programa katılmak için ek vade verme koşulu yok ve tedarikçiler fatura temlik etmek gibi manuel süreçlerle uğraşmak zorunda kalmıyor.

Küresel olma iddiasındaki şirketlerin, sürdürülebilirlik hedeflerine tüm paydaşlarıyla birlikte ilerlemeleri gerek. C2FO ile çalışan büyük ölçekli şirketler, sahip oldukları finansal güç ve kredibilitenin etkisiyle tüm tedarik zincirlerinin sürdürülebilirlik skorunu yükseltecek adımlar atabiliyor. Hizmet verdiğimiz şirketler sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda binlerce tedarikçiyi niteliklerine ve ihtiyaçlarına göre gruplara ayırıp her gruba uygun farklı stratejiler uygulayabiliyor."

Türkçe dahil dünyanın en yaygın konuşulan 9 farklı dilinde ve tüm zaman dilimlerinde hizmet verebilen uzman tedarikçi ilişkileri yöneticileri sayesinde her coğrafyadan tedarikçiyi kapsama alanında tuttuklarını aktaran Keçecioğlu, şirketlerin hazine ve satın alma yöneticilerinin uygulanacak stratejileri esnek bir şekilde belirlediğini, geri kalan tüm operasyonun C2FO tarafından yürütülüp raporlandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Güne düşüşle başlayan dolar, 8,70'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 8,70'ten işlem görüyor
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şevval Şahin Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
C2FO, kurumsal şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tedarikçilerini destekliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:47:45. #1.16#

title