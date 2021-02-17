C vitamini ve çinkonun Kovid-19 tedavisinde önemli bir etkisine rastlanmadı
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C vitamini ve çinkonun Kovid-19 tedavisinde önemli bir etkisine rastlanmadı

17.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:58
C vitamini ve çinkonun Kovid-19 tedavisinde önemli bir etkisine rastlanmadı

ABD'de yapılan araştırmada, çinko ve C vitamini takviyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde ciddi bir etkisi olmadığı tespit edildi.

ABD'de yapılan araştırmada, çinko ve C vitamini takviyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde ciddi bir etkisi olmadığı tespit edildi.

ABD'de Cleveland Clinic'ten bilim insanları, çinko ve C vitaminlerinin Kovid-19 hastaları üzerindeki etkilerini gözlemlemek üzere çalışma yürüttü.

Bilim insanlarının 214 Kovid-19 hastasını incelendiği çalışmada, Nisan-Ekim 2020 tarihleri arasında bazı hastalar standart tedavi görürken, bazılarına ise standart tedavinin yanı sıra çinko glukonat (50 mg) ve C vitamini (8000 mg) verildi.

Araştırma sonucunda, C vitamini ve çinko alan hastalarla, standart tedavi uygulanan hastalar arasında semptomların şiddetinde ve süresinde önemli bir farka rastlanmadığı tespit edildi.

Cleveland Clinic'in Göğüs ve Kalp Damar Enstitüsünden Milind Desai, Kovid-19 hastalarında C vitamini ve çinkonun standart bakıma kıyasla bir tedavi olarak etkisiz olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Araştırmanın ayrıntıları Jama Open Network dergisinde yayınlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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