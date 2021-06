"C vitamini ile D3+K2 vitamini bağışıklığı destekliyor"

"Bağışıklığın anahtarı C, D3 ve K2 vitamini"

İSTANBUL - Pandemiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlü tutmanın öneminin arttığını belirten İnoliva İlaç Genel Müdürü Meltem Dölenmen, "Lipozom teknolojisi bağışıklık sistemini destekliyor. Bunların başında özellikle C vitamini, D3+K2 vitamini, glutatyon ve quercetin gibi ürünler yer alıyor" dedi.

Pandemiyle birlikte bağışıklığın önemi daha da arttı. Bu noktada uzmanlar, lipozom teknolojisinin bağışıklık sistemini desteklediğini belirtiyor. İnoliva İlaç Genel Müdürü Meltem Dölenmen, lipozom teknolojisi hakkında açıklamalarda bulundu. Dölenmen, "Lipozomal teknoloji, yeni nesil gıda takviyelerine uygulanan ve üretilen ürünlerden maksimum emilim ve fayda alınmasını sağlayan bir teknolojidir. Lipozom teknolojiyle üretilen ürünleri diğer ürünlerden ayıran önemli özellik, ürünlerden maksimum fayda sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Pandemiyle birlikte bağışıklığın desteklenmesinin önemine değinen Dölenmen, "Bu noktada lipozom teknolojisi ile üretilen ürünlerde bağışıklık sistemini destekleyen gıda takviyeleri bulunuyor. Bunların başında özellikle C vitamini, D3+K2 vitamini, glutatyon ve quercetin gibi ürünler bağışıklığa destek oluyor. Doğal yolla gıda ve vitaminleri almak daha doğrudur ancak günümüzde vitamin ve mineralden zengin olan toprakta yetiştirilmiş ürün bulmak pek kolay değildir. Mesela C vitamini almak için her gün 3-4 kilogram portakal yiyebilir misiniz? Ayrıca lipozomal teknolojinin önemli noktası şudur; lipozomal teknoloji ile üretilen C vitamini hücreye kadar ulaşarak etki göstermektedir" açıklamalarında bulundu.

Dölenmen, sözlerine şöyle devam etti: "Glutatyon vücutta üretilen bir aminoasittir. Vücudumuzun ana antioksidanı olan bu madde vücudumuzdan toksik maddelerin atılımını sağlamaktadır. Yalnız glutatyonun klasik takviyelerle ağızdan alınması maalesef emilimini sağlamamaktadır. Sadece lipozom teknolojisi ile üretilen glutatyon ağızdan alındığında emilim ve etkinlik sağladığı çalışmalarla gösterilmiştir. D vitamininin, özellikle de D3 formunun bağışıklık üzerindeki etkisinin önemini hepimiz biliyoruz. Bunun aktif formunun olması çok kıymetlidir. Düzenli olarak D3 vitaminin K2 vitamini ile birlikte kullanılması önerilmektedir. Çünkü hem D3 vitamininden alınacak etkiyi arttırmak hem de kemiklerin normal fonksiyonuna katkı sağlamak için D3 vitamininin K2 vitamini ile birlikte kullanılması önerilmektedir".

Pandemi döneminde aldığı tedbirlerden bahseden Dölenmen, "Ben de herkes gibi maske, mesafe ve hijyene çok dikkat ettim. Takviye olarak çinko asetat pastil kullandım. İyonize çinko içerdiği için ağız ve burun yollarından girebilecek olan virüs ve bakterilere karşı korunmama yardımcı oldu. Sabahları lipozomal C vitamini, lipozomal D3+K2 vitamini, lipozomal glutatyon ve Lipozomal coenzim Q10'den oluşan bir kür ile güne başladım. Karaciğerime destek olmak için de SAMe içeren takviyeyi kullandım" şeklinde konuştu.

Fonksiyonel yaşam tarzını önemsediğinin altını çizen Dölenmen, "Bunu hayatımın içerisine yerleştiren ve ailemle paylaşan birisiyim. Doğayla çok iç içe bir yaşam sürüyoruz. Doğanın nimetlerinden faydalanmaya çalışıyorum. Bu yaşam tarzında doğru beslenmek, spor yapmak ve ruh sağlığı açısından nefes terapileri gibi aktiviteleri yapmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Fırat Aksoy