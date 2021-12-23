C vitamini deposu 'kamkat' tezgahlarda yerini aldı - Haberler
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C vitamini deposu 'kamkat' tezgahlarda yerini aldı

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Haberler | Sağlık

C vitamini deposu 'kamkat' tezgahlarda yerini aldı C vitamini deposu olan kamkat meyvesi tezgahlarda paketi 25 TL'den satışa çıktı.

ZONGULDAK (İHA) - C vitamini deposu 'kamkat' tezgahlarda yerini aldı

ZONGULDAK - C vitamini deposu olan kamkat meyvesi tezgahlarda paketi 25 TL'den satışa çıktı.

Zonguldak'ta kış ayı meyvesi olan ve C vitamini deposu kamkat tezgahlarda yerini aldı. Kamkat meyvesi tezgahlarda paketi 15 TL olarak satışa çıktı. Kamkaat meyvesinin en büyük özelliği ise vücudun C vitamini ihtiyacını karşılaması. Diğer yandan meyveye vatandaşların da ilgi göstermesi manav esnafını da memnun etti.

Esnaf Muhammet Aydın, "Kamkaat C vitamini. Kış ayında sık sık tüketilecek bir meyve. Çok da güzel bir meyve. Hastalıklara şifa gibi bir meyve. Portakal gibi ince bir kabuk. Bunu böyle ağzını atıp çiğneyebilirsin. Güzel bir tadı var. Paketi 15 TL'den satılıyor. Vatandaşın ilgisi de iyi. Yavaş yavaş vatandaş da alışıyor" diye konuştu.

C vitamini deposu 'kamkat' tezgahlarda yerini aldı

C vitamini deposu 'kamkat' tezgahlarda yerini aldı

C vitamini deposu 'kamkat' tezgahlarda yerini aldı

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Son Dakika Haberleri

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