"C vitamini bağışıklığı destekliyor"

C vitaminin bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu destekleyen, vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli vitaminlerden biri olduğuna dikkat çeken Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, "Vücudun en büyük antioksidanıdır. C vitamini vücut tarafından üretilemediğinden dışarıdan takviye olarak alınabilir" dedi.

L-askorbik asit veya Askorbik asit olarak bilinen C vitaminin suda çözünen bir vitamin olduğunu hatırlatan Aksu Vital Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, "C vitamini hem hücre içi hem hücre dışında suda eriyen bir antioksidan olarak görev yapmaktadır. Vücudun ilk basamak antioksidan korunmasını sağlar. Başka bir deyişle vücudun en önemli antioksidanıdır. C vitamini, kan damarlarının, kemiklerin, kıkırdak dokunun, diş etlerinin, cildin yenilenmesine katkıda bulunur. Kolajen üretimine, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına, demir emiliminin arttırılmasına da katkıda bulunur" diye konuştu.

"C VİTAMİNİ TAKVİYE OLARAK ALINABİLİR"

Vücudun ihtiyacı olan C vitaminin vücut tarafından üretilemediğini belirten Dr. Ebru Koç, "Bu sebeple dışarıdan takviye olarak alınabilir. Birçok hayvan ve bitki C vitaminini kendisi üretir ancak insan vücudu bunu yapamaz, bu sebeple gıda takviyeleri ve besinlerden C vitamininin ihtiyacını karşılamak zorundadır. İhtiyaçtan fazla alınması durumunda ise böbrekler yoluyla birkaç saat içinde atılır. Mevsim geçişlerini daha rahat atlatmanız, kendinizi daha dinç ve güçlü hissetmeniz için C vitaminini eksik etmeyin" uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı