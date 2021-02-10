"C vitamini bağışıklığı destekliyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"C vitamini bağışıklığı destekliyor"

10.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:31

C vitaminin bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu destekleyen, vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli vitaminlerden biri olduğuna dikkat çeken Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, "Vücudun en büyük antioksidanıdır.

C vitaminin bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu destekleyen, vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli vitaminlerden biri olduğuna dikkat çeken Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, "Vücudun en büyük antioksidanıdır. C vitamini vücut tarafından üretilemediğinden dışarıdan takviye olarak alınabilir" dedi.

L-askorbik asit veya Askorbik asit olarak bilinen C vitaminin suda çözünen bir vitamin olduğunu hatırlatan Aksu Vital Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, "C vitamini hem hücre içi hem hücre dışında suda eriyen bir antioksidan olarak görev yapmaktadır. Vücudun ilk basamak antioksidan korunmasını sağlar. Başka bir deyişle vücudun en önemli antioksidanıdır. C vitamini, kan damarlarının, kemiklerin, kıkırdak dokunun, diş etlerinin, cildin yenilenmesine katkıda bulunur. Kolajen üretimine, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına, demir emiliminin arttırılmasına da katkıda bulunur" diye konuştu.

"C VİTAMİNİ TAKVİYE OLARAK ALINABİLİR"

Vücudun ihtiyacı olan C vitaminin vücut tarafından üretilemediğini belirten Dr. Ebru Koç, "Bu sebeple dışarıdan takviye olarak alınabilir. Birçok hayvan ve bitki C vitaminini kendisi üretir ancak insan vücudu bunu yapamaz, bu sebeple gıda takviyeleri ve besinlerden C vitamininin ihtiyacını karşılamak zorundadır. İhtiyaçtan fazla alınması durumunda ise böbrekler yoluyla birkaç saat içinde atılır. Mevsim geçişlerini daha rahat atlatmanız, kendinizi daha dinç ve güçlü hissetmeniz için C vitaminini eksik etmeyin" uyarısında bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Bülent Turan Meral Akşener Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ali Sunal Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Tolga Ciğerci Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Ölü Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "C vitamini bağışıklığı destekliyor" - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 15:34:37. #1.16#
title