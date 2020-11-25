Ç.Rizespor - Uşakspor maçı ne zaman saat kaçta? Ç.Rizespor - Uşakspor hangi kanalda? Ç.Rizespor - Uşakspor maçı şifresiz canlı şifresiz izlenecek mi?
25.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:17
ZTK'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Ç.Rizespor - Uşakspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ç.Rizespor - Uşakspor maçı hangi kanalda? Ç.Rizespor - Uşakspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Ç.Rizespor - Uşakspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük önem taşıyan maçta Ç.Rizespor - Uşakspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Ç.Rizespor - Uşakspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ç.Rizespor - Uşakspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Ç.Rizespor - Uşakspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
Ç.RİZESPOR - UŞAKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hatayspor-Karacabey Bld. Maçı 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Ç.Rizespor-Uşakspor Maçı 21:00'de başlayacak.
Ç.RİZESPOR - UŞAKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ç.Rizespor - Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı A Spor, kanalından yayınlanacak.