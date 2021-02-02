Ç.Rizespor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Ç.Rizespor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

02.02.2021 05:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 05:39
Ç.Rizespor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in 23.haftasında Ç.Rizespor - Kasımpaşa maçı karşılaşması gerçekleşecek. Serkan Tokat'ın yöneteceği Ç.Rizespor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Son maçında Fenerbahçe'ye mağlup olan Çaykur Rizespor ve Kayserispor ile yaptığı maçta galibiyeti yakalayamayan Kasımpaşa, eve zaferle dönmek istiyor. Süper Lig'de Ç. Rizespor 25 puanla 13. sırada, Kasımpaşa ise 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Ç.Rizespor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? belli oldu.

Ç.RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Toto Süper Lig 23. haftasında heyecan devam ederken, Rizespor'un ev sahipliğini yaptığı Ç.Rizespor - Kasımpaşa maçı Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Ç.Rizespor - Kasımpaşa maçı Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233 ve web üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

2 Şubat Salı günü oynanacak olan Süper Lig Ç.Rizespor - Kasımpaşa maçı 19:00'da başlayacak.

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