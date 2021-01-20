Ç.Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Ç.Rizespor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Ç.Rizespor ile Gaziantep FK arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Çaykur Didi Stadyumu, Rize'da oynanacak. Spor Toto Süper Lig maçı Ç.Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Ç.Rizespor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Her iki takımın taraftarı da Ç. Rizespor - Gaziantep maçını merakla bekliyor. Ç. Rizespor - Gaziantep FK maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? gibi detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Ç. RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Ç.Rizespor-Gaziantep FK Maçı 20 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Ç.Rizespor-Gaziantep FK Maçı 16:00'de başlayacak.

Ç. RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Ç. Rizespor - Gaziantep FK maçı bein Sport 2 aracılığı ile canlı olarak yayınlanacak.