Ç.Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Ç.Rizespor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?
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Ç.Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Ç.Rizespor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

20.01.2021 10:08 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:12
Ç.Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Ç.Rizespor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Ç.Rizespor ile Gaziantep FK arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Çaykur Didi Stadyumu, Rize'da oynanacak. Spor Toto Süper Lig maçı Ç.Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Ç.Rizespor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Her iki takımın taraftarı da Ç. Rizespor - Gaziantep maçını merakla bekliyor. Ç. Rizespor - Gaziantep FK maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? gibi detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Ç. RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Ç.Rizespor-Gaziantep FK Maçı 20 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Ç.Rizespor-Gaziantep FK Maçı 16:00'de başlayacak.

Ç. RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Ç. Rizespor - Gaziantep FK maçı bein Sport 2 aracılığı ile canlı olarak yayınlanacak.

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