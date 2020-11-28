Ç.Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı şifresiz canlı şifresiz mi? İlk 11'ler belli odu mu?

Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?