Ç.Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı şifresiz canlı şifresiz mi? İlk 11'ler belli odu mu?
28.11.2020 17:06 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:13
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Büyük önem taşıyan maçta Ç.Rizespor - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki,Ç.Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi kanalda, hakemi kim?Ç.Rizespor - Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
Ç.RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ç.Rizespor - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig maçı 29 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:00.
Ç.RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Ç.Rizespor - Galatasaray, maçı Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak
RİZESPOR - GALATASARAY İLK 11'LER BELLİ ODU MU?
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
ÇAYKUR RİZESPOR: GÖKHAN, MOROZIUK, DİLAVER, MERIAH, MELNJAK, ABDULLAH, DONSAH, BAIANO, BOLDRIN, ONUR, REMY
GALATASARAY: FATİH, LINNES, DONK, MARCAO, EMRE TAŞDEMİR, TAYLAN, FEGHOULI, EMRE AKBABA, ÖMER, EMRE KILINÇ, DIAGNE