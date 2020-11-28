Ç.Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı şifresiz canlı şifresiz mi? İlk 11'ler belli odu mu?
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Ç.Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı şifresiz canlı şifresiz mi? İlk 11'ler belli odu mu?

28.11.2020 17:06 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:13
Ç.Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı şifresiz canlı şifresiz mi? İlk 11'ler belli odu mu?

Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Büyük önem taşıyan maçta Ç.Rizespor - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki,Ç.Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi kanalda, hakemi kim?Ç.Rizespor - Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

Ç.RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ç.Rizespor - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig maçı 29 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:00.

Ç.RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ç.Rizespor - Galatasaray, maçı Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak

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RİZESPOR - GALATASARAY İLK 11'LER BELLİ ODU MU?

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: GÖKHAN, MOROZIUK, DİLAVER, MERIAH, MELNJAK, ABDULLAH, DONSAH, BAIANO, BOLDRIN, ONUR, REMY

GALATASARAY: FATİH, LINNES, DONK, MARCAO, EMRE TAŞDEMİR, TAYLAN, FEGHOULI, EMRE AKBABA, ÖMER, EMRE KILINÇ, DIAGNE

Ç.Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı şifresiz canlı şifresiz mi? İlk 11'ler belli odu mu?
Ç.Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı şifresiz canlı şifresiz mi? İlk 11'ler belli odu mu?

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