Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
27.11.2020 17:54 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:57
Spor Toto Süper Lig Maçı Çaykur Didi Stadyumu, Rize'da oynanacak Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi sonucu Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Ç. RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Ç.Rizespor-Galatasaray Maçı 28 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Ç.Rizespor-Galatasaray Maçı 19:00'de başlayacak.
Ç. RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.