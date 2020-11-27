Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
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Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

27.11.2020 17:54 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:57
Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Ç.Rizespor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

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Ç. RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Ç.Rizespor-Galatasaray Maçı 28 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Ç.Rizespor-Galatasaray Maçı 19:00'de başlayacak.

Ç. RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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