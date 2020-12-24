Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Ç.Rizespor-Antalyaspor hangi kanalda? Ç.Rizespor-Antalyaspor şifresiz canlı izle!

Spor Toto Süper Lig maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Ç.Rizespor-Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi? Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?