Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Ç.Rizespor-Antalyaspor hangi kanalda? Ç.Rizespor-Antalyaspor şifresiz canlı izle!
Spor Toto Süper Lig maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Ç.Rizespor-Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi? Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor Toto Süper maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Ç.Rizespor-Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi? Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
BEIN SPORTS 2 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
Ç.RİZESPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Ç.Rizespor-Antalyaspor Maçı 24 Aralık Perşembe günü oynanacak.
Ç.RİZESPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ç.Rizespor-Antalyaspor Maçı 19:00'de başlayacak.
Ç.RİZESPOR-ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Ç.Rizespor ile Antalyaspor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Çaykur Didi Stadyumu, Rize'de oynanacak.