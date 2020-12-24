Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Ç.Rizespor-Antalyaspor hangi kanalda? Ç.Rizespor-Antalyaspor şifresiz canlı izle!
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Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Ç.Rizespor-Antalyaspor hangi kanalda? Ç.Rizespor-Antalyaspor şifresiz canlı izle!

24.12.2020 17:20 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:24
Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Ç.Rizespor-Antalyaspor hangi kanalda? Ç.Rizespor-Antalyaspor şifresiz canlı izle!

Spor Toto Süper Lig maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Ç.Rizespor-Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi? Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Ç.Rizespor-Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi? Ç.Rizespor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

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Ç.RİZESPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Ç.Rizespor-Antalyaspor Maçı 24 Aralık Perşembe günü oynanacak.

Ç.RİZESPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ç.Rizespor-Antalyaspor Maçı 19:00'de başlayacak.

Ç.RİZESPOR-ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ç.Rizespor ile Antalyaspor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Çaykur Didi Stadyumu, Rize'de oynanacak.

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