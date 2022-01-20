Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı şifresiz mi?
Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Ç.Rizespor - Antalyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Ç.Rizespor - Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı şifresiz mi? Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı hakemi kim? Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Ç.Rizespor - Antalyaspor Süper Lig maçı, 20.01.2021 Perşembe bugün saat 17.00'de başlayacak.
Ç.Rizespor - Antalyaspor Süper Lig maçı beINSport platformundan yayınlanacak
Ç.Rizespor - Antalyaspor maçını izlemek için beINSport kullanıcı olmalısınız.