Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Ç.Rizespor - Antalyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor