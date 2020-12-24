Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı kaç kaç?
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Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı kaç kaç?

24.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:15
Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı kaç kaç?

24 Aralık'ta oynanacak olan, Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı kaç kaç? Canlı İzle!

24 Aralık'ta oynanacak olan, Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı kaç kaç? Canlı İzle! İşte detaylar

Ç.Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Antalyaspor ve Ç.Rizespor 22.06.2020 Pazartesi günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 2 canlı yayınlıyor.

Antalyaspor Ç.Rizespor Hangi Tarihte?

Antalyaspor Ç.Rizespor Futbol karşılaşması tarihi 22.06.2020

Antalyaspor Ç.Rizespor Hangi Kanalda?

Antalyaspor - Ç.Rizespor maçını Bein Sports 2 canlı olarak yayınlayacak

Antalyaspor Ç.Rizespor Maçı Hangi Gün?

Antalyaspor - Ç.Rizespor maçı Pazartesi günü oynanacak

Antalyaspor Ç.Rizespor Saat Kaçta?

Antalyaspor - Ç.Rizespor Maçın başlama saati 21:00

Antalyaspor Ç.Rizespor maçı kaç kaç?

Ankaragücü - Beşiktaş maçının sonucunu maç bitimi ile beraber buradan bulabilirsiniz.

Rizespor'da Hedef 3 Puan

Rizespor, geçtiğimiz hafta Karadeniz derbisinde konuk olduğu Trabzonspor'a 2-1 kaybetti. Skoda'nın penaltı golüyle öne geçtiler ama skoru koruyamadılar. Süper Lig'de son 5 maçta sadece Göztepe karşısında kazanabilen Rizespor'da son haftalarda düşüş yaşanıyor. 15 puan ile 15. Sırada yer alan Stjepan Tomas'ın öğrencileri düşme hattının sadece 5 puan gerisinde. Bu hafta iç sahada Antalyaspor'u konuk edecek olan Rizespor'da Amini Umar ve Diomande'nin sakatlıkları bulunuyor.

Antalyaspor'dan 3 Puan

Antalyaspor, son haftalarad topladığı puanlar ile çıkışa geçmeyi başardı. Ersun Yanal yönetiminde 2. Galibiyetini geçtiğimiz Pazartesi günü Kayserispor karşısında alan Antalyaspor, sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 8 puan toplayan Akdeniz ekibi, düşme hattı ile de aradaki puan farkını 7'ye çıkartmış durumda. Bu hafta Rizespor deplasmanına konuk olacak Antalyaspor'da önemli bir eksik bulunmuyor.

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