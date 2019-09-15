C-Majör İş'ten Sesler Korosu'ndan engelliler yararına konser

15.09.2019 00:26

C-majör İş'ten Sesler Korosu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde engelliler yararına konser verdi.

Türkiye ekonomisine yön veren önemli iş insanlarının oluşturduğu koro, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesinin desteğiyle 170 engellinin eğitim gördüğü Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına düzenlenen konser ilgi gördü.

Sunuculuğunu oyuncu Tarık Papuçcuogˆlu'nun yaptığı etkinlikte, koro şefliğini İstanbul Devlet Opera Sanatçısı Özlem Abacı, orkestra şefliğini ise Gökcan Şenaşık yaptı.

Koronun performansında eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Bosphorus Gaz Onursal Başkanı Ali Şen ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da şarkı söyledi.

Konserde konuk sanatçı olarak Bekir Ünlüataer, İlham Gencer, Bora Gencer, Çelik, Erkan Oğur, Ersan Erdura, Güzin-Baha, Melihat Gülses, Nebil Özgentürk, Selçuk Alagöz ve Yonca Evcimik de yer aldı.

Koronun 7'nci konserinde, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı ritim atölyesi gurubu da Selçuk Alagöz eşliğinde performans sergiledi.

Kaynak: AA