C Level Yöneticilerin Ajandasına İlk 3'Ten Girdi

Siber saldırı tehdidi şirketleri telaşlandırdı

Ortadoğu Bölgesi baz alındığında Türkiye'nin siber saldırılara uğrayacak ülkeler arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Çiftçi, "C Level Yöneticiler siber saldırıları ajandalarındaki 3 riskten biri olarak konumlandırmış durumda. Olası bir saldırı sonucu veri kaybı, sistemin bloke olması ve tazminat gibi riskleri Siber Sigorta ile teminat altına alıyorlar" dedi.

Her sektör için adeta bir tehdit unsuru haline dönüşen siber saldırıların 2019 yılında da etkisini sürdüreceğini kaydeden IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Murat Çiftçi, yapılan araştırmalara göre Ortadoğu Bölgesi baz alındığında Türkiye'nin siber saldırılara uğrayacak ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını açıkladı. Bu tehdide karşı C Level Yöneticilerin siber saldırıları ajandalarındaki 3 riskten biri olarak konumlandırdıklarını bildiren Murat Çiftçi, "Şirketler olası bir siber saldırı sonucu veri kaybı, sistemin bloke olması ve veri kaybı sonrası üçüncü şahıslar tarafından uğranacak tazminat gibi risklere karşı kendilerini Siber Sigorta ile teminat altına alıyorlar" dedi.

C Level Yöneticiler siber saldırı riskinin farkında

150 aracı kurumun faaliyet gösterdiği sigorta sektörünün 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 büyüyerek, yılı 55 milyar TL'lik bir prim üretimi ile kapattığını ifade eden Murat Çiftçi, 2019 yılında Siber Sigorta'nın özellikle şirketlerin önceliği olacağını vurguladı. Farklı danışmanlık şirketleri tarafından yapılan araştırmaya göre; CFO, CIO ve CCO gibi C Level Yöneticilerin ajandasındaki ilk 3 riskten birinin siber güvenlik olduğuna dikkat çeken Murat Çiftçi, "Artık yönetim kurullarının gündemine girmiş ve bununla ilgili aksiyon alınmış bir riskten söz ediyoruz. Bu sonu bucağı olmayan bir konu haline geldi. Fidye talebinden tutun da bütün sistemlerinizin kilitlenmesine kadar ciddi zararlar görebileceğiniz bir risk söz konusu" dedi.

Bugün hiçbir kurumsal yapı 'Sistemim Güvenli' diyemez

2018 yılı raporlarına göre Türkiye'nin Ortadoğu Bölgesi'nde siber ataklara uğrayacak ülkeler arasında ilk sırada yer aldığına dikkat eken Murat Çiftçi, "Ülkemiz henüz siber güvenlik anlamında büyük hasarlar ödemiş bir konumda değil, ama tehdit artarak devam ediyor. Bu da gösteriyor ki; şirketlerimizin siber saldırıya maruz kalması an meselesi. Bundan 5-10 yıl önce bu konu gündeme geldiğinde şirket yöneticileri, 'bizim sistemimiz çok güvenli, kimse giremez' diyordu. Bugün ise hiçbir firma ya da kurumsal yapı bu iddiada bulunamıyor. Artık internetin olduğu her yerde sistem anlamında size müdahale edebilecek bir risk mevcut. Datayı kaptırdığımızda şirketimize ne olur? Bu bizim için ne kadar önemli? Ticari kaybım ne olur? Bu soruların yanıtını çok iyi değerlendirmek lazım" diye konuştu.

Siber saldırılar Siber Sigorta ile püskürtülecek

Günümüzde şirketlerin olası bir siber saldırı sonucu veri kaybı, sistemin bloke olması ve veri kaybı sonrası üçüncü şahıslar tarafından uğranacak tazminat gibi risklere karşı kendilerini Siber Sigorta ile teminat altına aldıklarını söyleyen Murat Çiftçi, "Teminatlar şu anda Türkiye piyasası için çok daha makul seviyelerde. Paranızın karşılığında edim olarak alabileceğiniz teminat içeriği zengin bir ürün. Olası bir siber saldırı karşısında ne yapmanız gerektiğinden tutun da avukatlık hizmetlerine kadar Siber Sigorta poliçesinde yer alıyor. Olası bir siber saldırı sonrası IT sisteminizde yaşayacağınız bir sıkıntı nedeniyle uğrayacağınız veri kaybı, sisteminizin tamamen bloke olması, repütasyon ve verileri kaybetmenizden dolayı üçüncü şahıslar tarafından uğrayacağınız tazminat gibi risklere karşı Siber Sigorta sizi teminat altına alıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler