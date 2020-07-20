"Ç-128" müze gemisi KKTC'de ziyarete açıldı
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"Ç-128" müze gemisi KKTC'de ziyarete açıldı

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan çıkarma gemi modelinin sonuncusu olan "Ç-128", düzenlenen törenle müze gemi olarak ziyarete açıldı.

20.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:49

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan çıkarma gemi modelinin sonuncusu olan "Ç-128", düzenlenen törenle müze gemi olarak ziyarete açıldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Girne Yeni Turizm Limanı'nda düzenlenen törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Arsever, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er katıldı.

Başbakan Tatar, törende yaptığı konuşmada, Ç-128 çıkarma gemisinin müze gemi olarak hibe edilmesinden dolayı Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ve emek veren herkese teşekkür etti.

KKTC'nin 20 Temmuz 1974 harekatıyla özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşabildiğinin altını çizen Tatar, bu günün KKTC'nin "en önemli tarihi" olduğunu ifade etti.

Tatar, Türk halkının desteği ve Türkiye'nin garantörlüğünün devamı ile KKTC'nin her geçen gün daha da kökleştiğini kaydetti.

"Yıllarıdır mücadele veriyoruz"

Meclis Başkanı Uluçay, 1974'te çıkarma gemilerinin Ada'ya çıkmasının ve bugün bir çıkarma gemisinin müze gemi olarak Ada'ya gelmesinin dünyaya önemli bir mesaj verdiğini kaydetti.

Uluçay, "Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alması için yıllardır bir mücadele veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Gerek bölgesel gerek kendi sorunlarımızı çözmek için birlik beraberlik içerisinde uğraş veriyoruz." dedi.

"Ç-128, 1978'de inşa edildi"

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Deniz Yüzbaşı Serkan Arda ise Taşkızak Tersanesi'nde 1967-1992 arasında 58 tank çıkarma gemisi üretildiğini, bunların 43 tanesinin Kıbrıs Barış Harekatı'na iştirak ettiğini belirtti.

1974'te çıkarmaya katılan gemilerle aynı sınıf olan Ç-128 gemisinin Türk Tersanecilik kabiliyetinin örneklerinden olduğunu belirten Arda, "1978 yılında inşa edilen ve 2014 yılına kadar tevdi edilen tüm görevleri başarıyla icra eden Ç-128, gemisi bugün Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Deniz Kuvvetleri unsuru olarak müze gemi haline getirilmiştir" dedi.

Arda, İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından tamir edilen Ç-128'in Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca müze gemi haline getirildiğini belirterek, Ç-128'in 56,5 metre uzunluğunda 11,5 metre genişliğinde, 200 tona kadar yük, 4 tank veya 5 zırhlı araç taşıma kapasitesinde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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