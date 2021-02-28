ByNoGame ve Futbolist kulübünden yeni işbirliği açıklaması geldi
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ByNoGame ve Futbolist kulübünden yeni işbirliği açıklaması geldi

28.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:19
ByNoGame ve Futbolist kulübünden yeni işbirliği açıklaması geldi

ByNoGame (bynogame) ve Futbolist (FutbolistCo) işbirliği duyuruldu.

Futbolist espor kulübü yeni bir işbirliği anlaşmasına imza attığını duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ByNoGame ile işbirliği yapıldığını açıkladı. ByNoGame'in sektöre desteklerini vurgulayan ekip, işbirliğini duyurduklarından gurur duyduklarını belirtti. İşbirliği ile ilgili benzer bir açıklama da ByNoGame hesabından yapıldı.

Anlaşmanın sektöre katkı sağlaması dileğiyle, Playerbros ailesi olarak iki tarafa da başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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