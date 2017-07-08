Bynogame Fortumo İle El Sıkıştı

Ayda 11 milyon sayfa görüntülenmesi alan ve yarım milyona yakın aktif kullanıcısı bulunan web platformundan alışveriş yapanlar, artık kredi kartı kullanmak zorunda kalmayacak. Fortumo aracılığıyla ödeme tutarı kullanıcının cep telefonu faturasına yansıtılacak.

Sattığı 500'den fazla oyunla milyonlarca kullanıcıya hitap eden ve her ay yarım milyondan fazla dijital ürünü oyun severlere ulaştıran ByNoGame, geçtiğimiz günlerde mobil ödeme şirketi olan Fortumo ile el sıkıştı. E-pin, CS:GO Skin-Key, Knight Online gold bar ve item alım satımlarında Türkiye'deki en güvenilir adres olan ByNoGame, Fortumo aracılığıyla ödeme tutarını kullanıcının cep telefonu faturasına yansıtacak. Site üzerinden alışveriş yapmak isteyenler ek hesaplara kaydolmadan veya kredi kartı bilgilerini girmeden ödeme yapabilecek. Sistem özellikle yurtdışındaki kullanıcılara kolaylık sağlayacak.

Dijital oyun ürünlerinin alınıp satıldığı ve kullanıcıların kazançlarını anında paraya dönüştürebildikleri web sayfası, Türkiye'de en kolay ödeme yapılan dijital platformlardan birisi. Onlarca bankanın binlerce ATM'sinden kartsız işlem, online bankacılık aracılığıyla havale ya da EFT yapmanın yanı sıra ininal kart, mobil ödeme, kredi kartı, faturamatik gibi ödeme seçenekleri de bulunuyor.

Oyun, sosyal ağlar, diğer çevrimiçi hizmetler ve uygulamalar için mobil cihazlar üzerinden ödeme kolaylığı sağlayan Fortumo, kullanıcıların cep telefonlarıyla sanal ve dijital ürünler için ödeme yapmalarına imkan sağlıyor. 2007 yılından beri faaliyet gösteren Fortumo, şu anda 90'dan fazla ülkede, yılda 100 milyondan fazla mobil ödeme gerçekleştiriyor.

Dünyadaki en popüler üçüncü ödeme yöntemi olan taşıyıcı faturalandırma, özellikle banka kartı kullanmayan, kredi kartı bilgilerini sanal ortamda vermek istemeyen kullanıcıları hedefliyor.