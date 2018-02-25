Bylocktan Bir Tutuklama Daha
Gaziantep’te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberşelme programı Bylock’u kulandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberşelme programı Bylock'u kulandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamda, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen şüpheli D.C. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP
YORUMLAR