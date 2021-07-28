Bylock'un lisanslı sahibi David Keynes'in İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı

Bylock'un lisanslı sahibi David Keynes'in İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktıİSTANBUL FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes'in Haziran ayında İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı.