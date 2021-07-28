ByLock'un lisans sahibi David Keynes tutuklandı-2
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ByLock'un lisans sahibi David Keynes tutuklandı-2

ByLock'un lisans sahibi David Keynes tutuklandı-2
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes'in 9 Haziran ayında İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes'in 9 Haziran ayında İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen David Keynes hakkında hazırlanan iddianamede, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede Keynes'in Türk vatandaşı Alpaslan Demir'ken çifte vatandaşlık kazandığı ve çift ismi olduğu da kaydedildi.

FETÖ silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 35 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, Keynes hakkında İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 17 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı,  Keynes'in avukatı aracılığıyla dilekçe sunarak Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyan vermek istediği kaydedildi. Bunun üzerine Keynes'in 9 Haziran 2021 tarihinde saat 10.20'de İstanbul Havalimanı'na geldiği ve gözaltına alındığı belirtildi. Keynes, 14 Haziran'da çıkarıldığı İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce  tutuklanarak cezaevine gönderildi.Savcılıkça hazırlanan iddianamede David Keynes'in, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, Keynes'in Türk vatandaşıyken adının Alpaslan Demir olduğu ve Türk vatandaşıyken aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını da kazandığı ve bu sırada ismini David Keynes olarak değiştirdiği, böylece çifte vatandaş ve çift isimli olduğu tespit edildiği kaydedildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi Keynes hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi Keynes hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası...
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası...
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği...
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği...
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