Bylock'u Merak Ettiği İçin Yüklemiş

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 191'i tutuklu 527 sanığın yargılanması sürüyor.



Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince Bölge İdare Mahkemesi salonunda görülen çatı davası duruşmasına, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.



Tutuklu sanık Abdurrahman Fıstıkçı savunmasında, 2008 yılında örgütün Sabah Dershanesinin Konya'daki Vatan Şubesinde idareci olduğunu söyledi.



O dönemde öğretmenlik yaptığı yurtların, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olduğunu savunan Fıstıkçı, "Ben o dönemde öğretmenlik yaparken çalıştığım kurumlar Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlıydı. Dolayısıyla sakıncalı bir durum yoktu." dedi.



Fıstıkçı örgütün yurt dışı faaliyetlerine katılmadığını, sadece iki kez Suudi Arabistan'a umre için gittiğini savundu.



Örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'un telefonunda yüklü olmasına ilişkin iddialara da cevap veren Fıstıkçı, "Sorgu Hakimliğinde ByLock'u sadece meraktan yüklediğimi fakat hiç kullanmadığımı söylemiştim. Orada verdiğim ifade geçerlidir. Uygulamayı yükledim fakat telefona kuramadım." şeklinde konuştu.



Bunun üzerine Mahkeme Başkanının ByLock üzerinden bir kişi ile sıkça mesajlaştığının tespit edildiği sorusunu yöneltmesi üzerine sanık Fıstıkçı'nın suçlamaları kabul etmediği görüldü.



Tutuklu sanık Abdullah Sert ise savunmasında, hakkında örgütün muhasebeciliğini yaptığı iddiasına ilişkin suçlamaları kabul etmediğini belirtti.



ByLock yüklü telefon numarasının şahsın ait olduğunu fakat bu uygulamayı kendisinin yüklemediğini öne süren Sert, "Ben bu uygulamadan haberleşme yapmadım. Uygulamada bulunan kayıtlı kullanıcı adı da bana ait değildir." diye konuştu.



Tutuklu sanık Adem Akbaba da kendisinin "eyalet imamlığı" ve "bölge imamlığı" yaptığına ilişkin iddiaları kabul etmediğini söyledi.



Mahkeme Başkanının, sanığa örgütün yurtlarında sohbet edip etmediğini sorması üzerine Akbaba, şöyle devam etti:



"Mübarek gün ve gecelerde sohbet ettim. Fakat bu sohbetler günün anlam ve önemine ilişkin yaptığım sohbetlerdi. Düzenli bir şekilde sohbet hocalığı yapmadım. Sohbetlerde para toplamadım."