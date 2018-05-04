Bylock'tan Gözaltına Alınan Tıp Öğrencisine Adli Kontrol

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandığı öğrenilen tıp fakültesi öğrencisi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandığı ileri sürülen tıp fakültesi öğrencisi Burcu K.'yı gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Burcu K. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Burcu K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN