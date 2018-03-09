Bylock'tan Gözaltına Alınan Öğretmene Adli Kontrol

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı ileri sürülen kadın öğretmen çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamı olduğu ileri sürülen ve yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalanarak tutuklanan Abdullah A.'nın eşi Hülya A.'nın kullandığı telefonda ByLock yüklü olduğu ve kendisinin Samsun'dan Edirne'ye gitmek için yola çıktığı bilgisi alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hülya A.'yı Samsun otogarında yakalayarak gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan örgütün kapatılan dershanesinde öğretmen olduğu öğrenilen Hülya A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hülya A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN