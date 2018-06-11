Bylock'tan Gözaltına Alınan Kadına Ev Hapsi

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle adliyeye çıkarılan kadına mahkemece ev hapsi kararı verildi.

Samsun'da daha önce yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandığı, örgütün kadın yapılanmasında gazete ve dergi aboneliği ile kurban bağışı adı altında para toplayıp örgüte finans sağladığı tespit edilen ve firarda olan F.G.Ş., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Cuma günü yakalandı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan F.G.Ş., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.G.Ş.'ye mahkemece, elektronik kelepçe ve ev hapsi kararı verildi. - SAMSUN