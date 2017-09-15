Bylock'tan Gözaltına Alınan İki Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde TEM Şube tarafından yapılan operasyonda Bylock kullandıkları belirlenen iki kişi haklarındaki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, örgütün gizli iletişim ağı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen, biri emekli, biri üniversite öğrencisi iki kişinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan iki kişi, haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ