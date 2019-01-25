Bylock Soruşturmasında 27 Kişiye Gözaltı Kararı

Bylock Soruşturmasında 27 Kişiye Gözaltı Kararı

İstanbul DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Bylock soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bylock Soruşturmasında 27 Kişiye Gözaltı Kararı

İstanbul DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Bylock soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 27 kişinin yakalanması için İstanbul, Hatay, Tokat, Ankara, Balıkesir, Denizli ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalananların emniyet müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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