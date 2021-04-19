ByLock programını örgüt üyelerine yüklüyordu
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ByLock programını örgüt üyelerine yüklüyordu

ByLock programını örgüt üyelerine yüklüyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te, FETÖ terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve 4 yıldır firari durumda olan "Halit" kod isimli mahrem sorumlusu H.B. tutuklandı.

Başkent'te, FETÖ terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve 4 yıldır firari durumda olan "Halit" kod isimli mahrem sorumlusu H.B. tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kurulan özel ekip, terör örgütü FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve 4 yıldır firari yaşayan "Halit" kod adındaki örgüt sorumlusu H.B.'yi yakalamak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde H.B.'nin yakalanmamak için sürekli kılık, araç ve bu araçların plakalarını değiştirdiği belirlendi. Şahsın son kullandığı aracı tespit eden ekipler, H.B.'yi Yenimahalle ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahsın ayrıca, örgütün emniyet yapılanması içerisinde yönetici olduğu, örgüt içi haberleşme programı olan "ByLock" programı kullandığı ve programı diğer örgüt mensuplarına da tedarik ettiği öğrenildi. - ANKARA

ByLock programını örgüt üyelerine yüklüyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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